Спасение лошади в Сарани попало на видео

На пульт 112 поступило сообщение о том, что в городе Сарань Карагандинской области лошадь упала в колодец, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. С помощью специального оборудования и лебедки сотрудники МЧС аккуратно извлекли животное из колодца. "Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС лошадь была благополучно спасена", – отметили в министерстве. Ранее попавшую в ловушку корову вызволили спасатели Кызылорды.

