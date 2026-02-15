#Казахстан в сравнении
Происшествия

Спасение лошади в Сарани попало на видео

спасатели помогли животному в Сарани, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2026 23:44 Фото: пресс-служба МЧС РК
На пульт 112 поступило сообщение о том, что в городе Сарань Карагандинской области лошадь упала в колодец, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. С помощью специального оборудования и лебедки сотрудники МЧС аккуратно извлекли животное из колодца.

"Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС лошадь была благополучно спасена", – отметили в министерстве.

Ранее попавшую в ловушку корову вызволили спасатели Кызылорды.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
