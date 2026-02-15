Спасение лошади в Сарани попало на видео
Фото: пресс-служба МЧС РК
На пульт 112 поступило сообщение о том, что в городе Сарань Карагандинской области лошадь упала в колодец, сообщает Zakon.kz.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели. С помощью специального оборудования и лебедки сотрудники МЧС аккуратно извлекли животное из колодца.
"Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС лошадь была благополучно спасена", – отметили в министерстве.
Ранее попавшую в ловушку корову вызволили спасатели Кызылорды.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript