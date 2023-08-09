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Токаев поблагодарил казахстанцев за терпение и понимание

Токаев поблагодарил казахстанцев за терпение и понимание Фото: akorda.kz
9 августа Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой отправился в Павлодарскую область. Первым делом он ознакомился с ходом ремонтных работ, проводимых на теплоэлектроцентрали Экибастуза, сообщает Zakon.kz.

По его словам, ситуация серьезная.

Токаев поблагодарил казахстанцев за терпение и понимание

Фото: akorda.kz

"Износ очень большой. Надо системно заниматься этим вопросом и постоянно держать в поле зрения. То, что произошло прошлой зимой, конечно, ни в коем случае повториться не может ни в этом городе, ни в других городах. Тяжелый урок мы извлекли из всего, что случилось. Надо сказать большое спасибо гражданам нашей страны в целом и жителям соответствующих городов за проявленное терпение и понимание".Касым-Жомарт Токаев

Президент добавил, что это ответственность правительства и всех акимов.

"Но испытывать это терпение и понимание бесконечно ни в коем случае нельзя. Поэтому будем принимать меры".Президент Казахстана

27 ноября 2022 года в Экибастузе произошло масштабное отключение подачи тепла и горячей воды.

5 апреля министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что причиной аварии стал человеческий фактор.

13 июня Экибастузская ТЭЦ проиграла суд акимату и теперь должна вернуть государству 22 млн тенге. Это деньги из чрезвычайного резерва города, которые в период ЧП потратили на горючее, проживание и питание рабочих, спасавших Экибастуз от холода.

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