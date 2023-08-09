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Токаев прибыл в Павлодарскую область

Токаев прибыл в Павлодарскую область Фото: akorda.kz
9 августа 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Павлодарскую область, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в сообщении Telegram-канале Акорды, рабочая поездка президента начнется с посещения Экибастузской ТЭЦ.

"Глава государства также посетит ряд промышленных, социальных объектов региона", – добавили в пресс-службе президента.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Халиму Якоб с Национальным днем Республики Сингапур. 

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