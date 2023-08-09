Токаев прибыл в Павлодарскую область

Фото: akorda.kz

9 августа 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Павлодарскую область, сообщает Zakon.kz.

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