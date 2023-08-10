Обещание Токаева многодетной матери из Экибастуза: вопрос решен

9 августа 2023 года Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочей поездкой Экибастуз и встретился с жителями. Во время разговора президент пообещал выполнить просьбу многодетной матери, сообщает Zakon.kz.

На встрече многодетная мать Аяна Смагулова заявила, что в городе необходимо построить дом творчества для продуктивного досуга и всестороннего развития детей. Глава государства согласился с ней.

"Беру на заметку. Сейчас буквально в вертолете я дам поручение, изыщем средства. В короткие сроки обязательно построим дом творчества". Касым-Жомарт Токаев

Сегодня, 10 августа, пресс-секретарь Руслан Желдибай заявил на странице в Facebook, что вопрос решен.

"По поручению главы государства принято решение о возведении данного социального объекта, предназначенного для развития творческих и интеллектуальных способностей подрастающего поколения. Найдены источники финансирования. Дом творчества будет построен за счет спонсоров", – говорится в сообщении.

В завершении сказано, что акимату области поручено держать на контроле реализацию проекта.