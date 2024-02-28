Глава АДГС доложил Токаеву о дебюрократизации системы управления

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по делам государственной службы Дархана Жазыкбая, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды Дархан Жазыкбай отчитался об итогах деятельности Агентства по делам государственной службы за 2023 год и ознакомил с планами на предстоящий период.

А также:

Доложил о работе по формированию гибридной модели государственной службы, объединяющей элементы карьерной и позиционной моделей;

Представил информацию о мерах, нацеленных на формирование открытого госаппарата, в том числе по привлечению специалистов из частного сектора, внеконкурсному назначению выпускников ВУЗов на низовые должности;

Ознакомил с результатами пилотного проекта отбора на госслужбу по системе e-Qyzmet, позволившей в 2,7 раза увеличить количество участников в конкурсах на занятие вакантных должностей: в этом году началось поэтапное внедрение системы отбора e-Qyzmet во всех госорганах

Проинформировал о деятельности Агентства в сферах контроля качества оказания госуслуг, дебюрократизации системы управления.

Президент поручил продолжить работу по формированию сервисного и клиентоориентированного государственного аппарата, профессионализации госслужащих и внедрению современных технологий в систему государственной службы.

14 февраля 2024 года председатель Агентства по делам государственной службы утвердил Временные правила отбора и проведения конкурса на занятие административной государственной должности корпуса "Б" в интегрированной информационной системе.