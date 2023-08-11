Токаев пригласил в Казахстан президента Северной Македонии

Президент Касым-Жомарт Токаев принял действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Республики Северная Македония Буяра Османи, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, глава государства отметил значимость визита Буяра Османи в Астану в качестве действующего председателя ОБСЕ.

"Ваш визит очень важен для нас, и я хотел бы подчеркнуть нашу приверженность ОБСЕ в качестве надежного государства-члена данной организации. Несмотря на разногласия, которые, к сожалению, существуют в организации. ОБСЕ незаменима, и мы должны приложить усилия для поддержания ее потенциала. В свете празднования 50–й годовщины Хельсинкского заключительного акта в 2025 году жизненно важно обеспечить, чтобы ОБСЕ продолжала служить уникальной платформой для диалога. Наше прочное партнерство с ОБСЕ основывается на общем видении построения безопасного сообщества, закрепленном в Астанинской декларации саммита ОБСЕ 2010 года", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отдельно остановился на перспективах укрепления отношений между Казахстаном и Северной Македонией.

"У нас нет никаких проблем в рамках двустороннего сотрудничества. Мы достигли довольно значимых результатов по расширению взаимодействия. Ваша страна рассматривается как очень важный партнер Казахстана в Европе, и мы приняли решение открыть наше посольство в Скопье". Касым-Жомарт Токаев

Буяр Османи подчеркнул, что ОБСЕ придает большое значение развитию связей с Казахстаном и регионом Центральной Азии. По его словам, Саммит ОБСЕ в Астане 2010 году стал доказательством активной роли Казахстана в поддержке основных направлений деятельности организации.

"Девиз председательства Северной Македонии — "Все для людей", что отражает наш человекоцентричный подход. Ваша программа реформ также ориентирована на людей и во многом созвучна не только принципам и обязательствам ОБСЕ, но и приоритетам нашего председательства. Мы также отмечаем ключевую роль Казахстана как в региональном, так и межрегиональном сотрудничестве", – сказал министр.

Глава государства передал наилучшие пожелания президенту Северной Македонии Стево Пендаровскому и пригласил его посетить Казахстан с визитом.

7 июня глава государства Касым-Жомарт Токаев встречался с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид. Она участвовала в Международном форуме Астана, который был призван стать новой площадкой для укрепления связей между Западом и Востоком.

