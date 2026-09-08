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Политика

Токаев поздравил президента Северной Македонии с Днем независимости

президент РК и Северной Македонии, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 16:13 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Северной Македонии Гордану Силяновску-Давкову с Днем независимости, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды за 8 сентября 2026 года, в телеграмме отмечено поступательное развитие двусторонних отношений, основанных на узах дружбы и взаимопонимания.

Президент Казахстана также пожелал Гордане Силяновской-Давковой успехов в ее ответственной деятельности, а народу Северной Македонии – благополучия и процветания.

День независимости Северной Македонии отмечается ежегодно 8 сентября. Этот главный национальный праздник установлен в честь официального выхода страны из состава Югославии в 1991 году.

Днем ранее, 7 сентября, Токаев отправлял телеграмму президенту Бразилии.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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