Токаев поздравил президента Северной Македонии с Днем независимости
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Северной Македонии Гордану Силяновску-Давкову с Днем независимости, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Акорды за 8 сентября 2026 года, в телеграмме отмечено поступательное развитие двусторонних отношений, основанных на узах дружбы и взаимопонимания.
Президент Казахстана также пожелал Гордане Силяновской-Давковой успехов в ее ответственной деятельности, а народу Северной Македонии – благополучия и процветания.
День независимости Северной Македонии отмечается ежегодно 8 сентября. Этот главный национальный праздник установлен в честь официального выхода страны из состава Югославии в 1991 году.
Днем ранее, 7 сентября, Токаев отправлял телеграмму президенту Бразилии.
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