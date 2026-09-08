Токаев поздравил президента Северной Македонии с Днем независимости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Северной Македонии Гордану Силяновску-Давкову с Днем независимости, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды за 8 сентября 2026 года, в телеграмме отмечено поступательное развитие двусторонних отношений, основанных на узах дружбы и взаимопонимания.

Президент Казахстана также пожелал Гордане Силяновской-Давковой успехов в ее ответственной деятельности, а народу Северной Македонии – благополучия и процветания.

День независимости Северной Македонии отмечается ежегодно 8 сентября. Этот главный национальный праздник установлен в честь официального выхода страны из состава Югославии в 1991 году.

Днем ранее, 7 сентября, Токаев отправлял телеграмму президенту Бразилии.