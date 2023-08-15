Токаев выразил соболезнования Путину

15 августа 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана выразил соболезнования в связи со взрывом на автомобильной заправочной станции в городе Махачкале Республики Дагестан, повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы.

"Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Акорды.

Вечером 14 августа 2023 года на окраине Махачкалы загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. По данным МЧС России, площадь пожара составляла 500 кв. м, а локализовали возгорание на 600 кв. м.

Материал по теме Десятки людей погибли от сильного взрыва на АЗС в Дагестане

По последним данным, в результате ЧП погибли 27 человек, в том числе трое детей, пострадали – 102. В Дагестане 15 августа объявили днем траура