Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев выразил соболезнования Путину

Токаев выразил соболезнования Путину Фото: akorda.kz
15 августа 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана выразил соболезнования в связи со взрывом на автомобильной заправочной станции в городе Махачкале Республики Дагестан, повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы.

"Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Акорды.

Вечером 14 августа 2023 года на окраине Махачкалы загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. По данным МЧС России, площадь пожара составляла 500 кв. м, а локализовали возгорание на 600 кв. м.

Материал по теме

Десятки людей погибли от сильного взрыва на АЗС в Дагестане

По последним данным, в результате ЧП погибли 27 человек, в том числе трое детей, пострадали – 102. В Дагестане 15 августа объявили днем траура

Читайте также

Токаев поздравил народ Индии с Днем независимости

Токаев назначил посла в Кении и постпреда при ООН

Новый начальник тыла Вооруженных сил назначен в Казахстане

Динара Халдарова
Россия Дагестан Путин Владимир Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Антикор обратился к казахстанцам из-за "помогаек" в СпецЦОНах
Антикор обратился к казахстанцам из-за "помогаек" в спецЦОНах
курс доллара
Курс доллара резко вырос на торгах 14 августа
подсолнухи
Гороскоп для всех знаков зодиака на 15 августа
Почему сотовые операторы повышают тарифы без согласия абонентов
Сотовый оператор ответил, почему тарифы на связь повышают без согласия абонентов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления