Президент принял нового главу МИД: какие задачи Токаев поставил Тлеуберди
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 3 сентября 2026 года, проинформировали в Telegram-канале Акорды:
"В ходе встречи президент Касым-Жомарт Токаев определил ключевые задачи внешнеполитического ведомства, поручив обеспечить последовательное продвижение национальных интересов Казахстана, укрепление сбалансированной внешней политики и развитие экономической дипломатии".
Как отмечается, особое внимание было уделено активизации многостороннего сотрудничества и повышению эффективности работы по защите прав и интересов граждан Казахстана за рубежом.
Также был рассмотрен график предстоящих международных мероприятий с участием главы государства.
2 сентября 2026 года указом президента Мухтар Тлеуберди был назначен новым министром иностранных дел Казахстана. На этом посту он сменил Ермека Кошербаева.
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