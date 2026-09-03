Президент принял нового главу МИД: какие задачи Токаев поставил Тлеуберди

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 3 сентября 2026 года, проинформировали в Telegram-канале Акорды:

"В ходе встречи президент Касым-Жомарт Токаев определил ключевые задачи внешнеполитического ведомства, поручив обеспечить последовательное продвижение национальных интересов Казахстана, укрепление сбалансированной внешней политики и развитие экономической дипломатии".

Как отмечается, особое внимание было уделено активизации многостороннего сотрудничества и повышению эффективности работы по защите прав и интересов граждан Казахстана за рубежом.

Также был рассмотрен график предстоящих международных мероприятий с участием главы государства.

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2 сентября 2026 года указом президента Мухтар Тлеуберди был назначен новым министром иностранных дел Казахстана. На этом посту он сменил Ермека Кошербаева.