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Токаев заслушал доклады об экономической ситуации в Казахстане

Токаев обсудил экономическую ситуацию в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 16:07 Фото: akorda.kz
В Акорде под председательством Касым-Жомарта Токаева 15 августа 2024 года состоялось совещание, на котором были рассмотрены вопросы социально-экономического развития страны и прогнозы правительства на среднесрочный период, сообщает Zakon.kz.

Cогласно данным пресс-службы, президент заслушал доклады об основных показателях социально-экономического развития, исполнении республиканского бюджета за семь месяцев 2024 года и макроэкономических параметрах, закладываемых в проект республиканского бюджета на 2025-2027 годы.

Правительство ожидает в следующем году рост экономики на уровне 5,6% и снижение инфляции до 5,5-7,5%.

"Глава государства поручил правительству повысить качество прогнозирования макроэкономических показателей и государственного бюджета, внедрить четкий механизм приоритезации госрасходов как на центральном, так и на местном уровнях, а также усилить меры по борьбе с теневой экономикой", – отмечено в сообщении.
Токаев обсудил экономическую ситуацию в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 16:07

Фото: akorda.kz

Токаев обсудил экономическую ситуацию в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 16:07

Фото: akorda.kz

В мероприятии приняли участие премьер-министр Олжас Бектенов, руководитель Администрации президента Айбек Дадебай, председатель Национального банка, председатель Высшей аудиторской палаты, члены правительства и другие должностные лица.

Ранее Национальный банк подробно описал основные защитные элементы банкноты 10 тыс. тенге нового дизайна, которые помогут самостоятельно отличить настоящие купюры от поддельных.

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