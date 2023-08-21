Безвиз и инвестиции: какие документы подписали в рамках визита Токаева во Вьетнам
Фото: akorda.kz
Стало известно, какие документы были подписаны в рамках визита Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам, сообщает Zakon.kz.
По информации Акорды, были подписаны следующие документы:
- План совместных действий по ускоренному развитию торгово-экономического сотрудничества между правительством Республики Казахстан и правительством Социалистической Республики Вьетнам на 2023-2025 годы.
- Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Социалистической Республики Вьетнам об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов.
- Меморандум о сотрудничестве в области туризма между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам.
- Меморандум о сотрудничестве между АО "Центр торговой политики "QazTrade" и Агентством по содействию торговле Вьетнама VietTrade.
- Меморандум о сотрудничестве между Комитетом по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан и Агентством по инвестициям Социалистической Республики Вьетнам.
- Меморандум о взаимопонимании в области развития электронной коммерции и почтовой деятельности между АО "Казпочта" и Корпорацией Viet Post.
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и АО Vietjet Aviation.
- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области инвестиций в нефтегазовые проекты между АО "НK "КазМунайГаз" и Sovico Group.
- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области развития транспортно-логистической инфраструктуры между АО "Қазақстан Темір Жолы" и Sovico Group.
- Меморандум о взаимопонимании между Комитетом по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан и Crystal Bay Tourism Group JSC.
- Соглашение о сотрудничестве между Microtech DFS Vietnam Company Limited и Vela Corporation.
- Меморандум о взаимопонимании между АО "Агентство "Хабар" и Vietnam Television.
Ранее Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Вьетнама.
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