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Токаев заявил о готовности укреплять взаимодействие Казахстана и Вьетнама

президент РК Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам казахско-вьетнамской повестки дня.

Президент отметил, что казахский народ с огромным уважением относится к вьетнамскому народу и достижениям страны. Он подчеркнул, что одна из целей его визита – придать дополнительный импульс сотрудничеству во всех сферах, в том числе в экономической. Глава нашего государства сообщил о своей готовности к активной совместной работе по укреплению многопланового взаимодействия двух стран. Он также рассказал о проводимых в Казахстане масштабных политических и экономических преобразованиях.

В свою очередь Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг отметил, что Казахстан и Вьетнам построили прочные и гармоничные отношения, основанные на крепких узах дружбы и общих ценностях. Руководитель партии особо подчеркнул, что народ Вьетнама и он сам лично всегда испытывают теплые отношения к Казахстану и его народу.

Ранее Токаев встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Мин Чинем. Стороны обсудили основные направления сотрудничества между странами.

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