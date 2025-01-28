Токаев поздравил главу Вьетнама с Новым годом по вьетнамскому календарю
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 января направил телеграмму поздравления генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, сообщает Zakon.kz.
По информации Акорды, президент Казахстана поздравил То Лама с праздником Тет – Новым годом по вьетнамскому календарю.
"В своей телеграмме Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в Казахстане рассматривают Вьетнам в качестве важного партнера в Юго-Восточной Азии и придают большое значение выводу на качественно новый уровень двустороннего сотрудничества", – говорится в сообщении.
Глава государства пожелал генсекретарю успехов в его ответственной работе, а вьетнамскому народу – мира и процветания.
Ранее Токаев поздравил председателя КНР Си Цзиньпина и его соотечественников с праздником Чуньцзе.
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