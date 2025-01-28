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События

Токаев поздравил главу Вьетнама с Новым годом по вьетнамскому календарю

Токаев поздравил главу Вьетнама с Новым годом по вьетнамскому календарю, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 18:56 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 января направил телеграмму поздравления генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, президент Казахстана поздравил То Лама с праздником Тет – Новым годом по вьетнамскому календарю.

"В своей телеграмме Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в Казахстане рассматривают Вьетнам в качестве важного партнера в Юго-Восточной Азии и придают большое значение выводу на качественно новый уровень двустороннего сотрудничества", – говорится в сообщении.

Глава государства пожелал генсекретарю успехов в его ответственной работе, а вьетнамскому народу – мира и процветания.

Ранее Токаев поздравил председателя КНР Си Цзиньпина и его соотечественников с праздником Чуньцзе. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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