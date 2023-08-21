Опубликованы исторические кадры визита первого президента Вьетнама Хо Ши Мина в Казахстан
Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей речи отметил, что впервые совершает визит во Вьетнам в качестве главы государства, сообщает Zakon.kz.
Между тем, как пишет Акорда, в далеком 1959 году, с таким же визитом в нашу страну прилетал национальный лидер и первый президент Вьетнама Хо Ши Мин.
Фото: Акорда
Приветствовал его председатель Совета министров КазССР Динмухамед Кунаев.
Фото: Акорда
Господин Хо Ши Мин также встречался с известным казахским ученым Канышем Сатпаевым.
Фото: Акорда
"Делимся с вами историческими кадрами тех самых событий", – резюмируется в сообщении.
Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.
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