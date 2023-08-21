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Опубликованы исторические кадры визита первого президента Вьетнама Хо Ши Мина в Казахстан

визит президента Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей речи отметил, что впервые совершает визит во Вьетнам в качестве главы государства, сообщает Zakon.kz.

Между тем, как пишет Акорда, в далеком 1959 году, с таким же визитом в нашу страну прилетал национальный лидер и первый президент Вьетнама Хо Ши Мин.

визит президента

Фото: Акорда

Приветствовал его председатель Совета министров КазССР Динмухамед Кунаев.

визит президента

Фото: Акорда

Господин Хо Ши Мин также встречался с известным казахским ученым Канышем Сатпаевым.

визит президента

Фото: Акорда

"Делимся с вами историческими кадрами тех самых событий", – резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.

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