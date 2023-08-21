Опубликованы исторические кадры визита первого президента Вьетнама Хо Ши Мина в Казахстан

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей речи отметил, что впервые совершает визит во Вьетнам в качестве главы государства, сообщает Zakon.kz.

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