Президенты Казахстана и Руанды подвели итоги исторического визита

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту Полю Кагаме за официальный визит, отметив, что состоявшиеся переговоры имеют большое значение для двух стран, сообщает Zakon.kz.

По его словам, международное влияние африканского континента с каждым годом усиливается, и Казахстан стремится к установлению тесных отношений со странами этого региона.

"Мы считаем Руанду одним из надежных партнеров в Африке и заинтересованы в дальнейшем укреплении нашего взаимодействия. Сегодняшняя встреча была весьма содержательной. Обсудив пути укрепления двустороннего сотрудничества, мы достигли конкретных договоренностей, в том числе по развитию политического диалога. В дальнейшем Министерства иностранных дел проведут встречи на высоком уровне". Касым-Жомарт Токаев

Также глава государства с удовлетворением отметил, что в апреле 2025 года Казахстан и Руанда договорились об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от визовых требований.

Далее стороны рассмотрели вопросы межпарламентской дипломатии, а также достигли договоренности о создании совместных рабочих групп в сферах транспорта, логистики и торговли.

Президент Казахстана считает, что это будет стимулировать развитие торгово-экономических отношений.

"В ходе переговоров мы обсудили возможности создания международных коридоров и ситуацию с обеспечением продовольственной безопасности. Мы рассмотрели пути транспортировки казахстанской сельскохозяйственной продукции на африканский континент. Наши страны накопили значительный опыт в области передовых технологий, искусственного интеллекта и космоса. Нами достигнута договоренность о реализации совместных проектов в сфере цифровизации и кибербезопасности. Достигнуто соглашение о проведении совместных исследований космоса. Данный шаг будет способствовать повышению эффективности государственных услуг и бизнеса, что позволит нам усилить информационную безопасность", – подчеркнул президент.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан и Руанда заинтересованы в развитии сектора "зеленой" энергетики и эффективном использовании природных ресурсов.

В этой связи две страны намерены реализовывать совместные проекты. Данные договоренности будут способствовать увеличению объемов торговли, а также придадут новый импульс инвестиционному сотрудничеству двух стран.

"Сегодня установлены тесные контакты между международными финансовыми центрами Астаны и Кигали. Мы договорились и дальше укреплять взаимодействие на мировых финансовых рынках. Особое внимание было уделено вопросам борьбы с изменением климата и охраны окружающей среды. Руанда имеет большой опыт в защите климата, благодаря чему вносит значительный вклад в глобальные проекты. В данном контексте мы отметили актуальность обмена опытом и обсудили пути объединения усилий по решению экологических проблем в рамках международных конвенций и соглашений". Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Еще одной темой переговоров стало сотрудничество в сферах культуры, образования и науки. В частности, президенты договорились о развитии академических связей, обмене студентами и проведении совместных научных исследований.

Высоко оценив многолетний опыт и авторитет президента Руанды в мировой политике, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обменялся с ним мнениями по ключевым геополитическим вопросам:

"Мы придерживаемся близких позиций по международной повестке. Считаем, что все мировые кризисы должны решаться только дипломатическим путем. Мы выступаем за мирные переговоры. Вместе с тем мы условились координировать наши усилия в рамках международных организаций и поддерживать инициативы друг друга. Официальный визит президента Кагаме в нашу страну имеет историческое значение. Мы подтвердили заинтересованность в развитии двусторонних отношений и расширении сотрудничества в различных областях. Результаты сегодняшних переговоров – яркое тому подтверждение. Теперь нам следует качественно реализовать данные договоренности".

Фото: akorda.kz

Поль Кагаме высоко оценил итоги сегодняшних казахско-руандийских переговоров.

"Мы провели очень продуктивные переговоры. Наши страны связаны узами дружбы, которые служат прочным фундаментом для дальнейшего углубления партнерства. Подписав соглашения, мы намерены расширить возможности для сотрудничества. Наши страны стремятся обмениваться опытом, в том числе в областях торговли, технологий и сельского хозяйства. Мы приветствуем Соглашение о сотрудничестве между АО "Самрук-Қазына" и Rwanda Mines, Petroleum and Gas Board. Руанда может извлечь огромную пользу из казахстанских инноваций, особенно в области энергетики, горнодобывающей промышленности и переработки минералов", – подчеркнул президент Руанды.

По итогам переговоров президенты приняли Совместное заявление.

Фото: akorda.kz

Члены официальных делегаций обменялись следующими документами:

Меморандум о взаимопонимании о политических и дипломатических консультациях между Министерством иностранных дел РК и Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Руанды. Меморандум о сотрудничестве между Министерством финансов РК и Министерством финансов и экономического планирования Руанды. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Министерством информационно-коммуникационных технологий и инноваций Руанды по сотрудничеству в области информационно-коммуникационных технологий. Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Казахстана и Министерством образования Руанды. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства РК и Министерством сельского хозяйства и животноводства Руанды. Соглашение о сотрудничестве между АО "Самрук-Қазына" и Rwanda Mines, Petroleum and Gas Board. Меморандум о взаимопонимании между Министерством туризма и спорта Казахстана и Советом развития Руанды. Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции РК и Министерством торговли и индустрии Руанды. Меморандум о взаимопонимании между АО "Национальная компания "Kazakh Invest" и Советом развития Руанды.

Ранее в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Руанды, прибывшего с официальным визитом в Казахстан. Позднее Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Руанды в расширенном формате. Тогда они договорились о развитии партнерства в торговле и IT.