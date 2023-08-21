Токаев посетил музей военной истории во Вьетнаме

Фото: Акорда

Главе государства Касым-Жомарту Токаеву рассказали историю создания музейного комплекса, а также показали короткометражный документальный фильм "Битва при Дьенбьенфу", сообщает Zakon.kz.

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