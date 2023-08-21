Токаев посетил музей военной истории во Вьетнаме
Фото: Акорда
Главе государства Касым-Жомарту Токаеву рассказали историю создания музейного комплекса, а также показали короткометражный документальный фильм "Битва при Дьенбьенфу", сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, затем президент Казахстана осмотрел залы с экспонатами:
- Королевская Ханойская цитадель, в которой расположен военный музей, внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО;
- Экспозиция военного музея, размещенная в тридцати смотровых залах, состоит из порядка 160 тысяч предметов и документов, связанных с историей образования и развития вооруженных сил Вьетнама;
- В музее можно увидеть боевые машины и оружие, которые непосредственно принимали участие в военных сражениях за независимость страны.
Фото: Акорда
Ранее были опубликованы исторические кадры визита первого президента Вьетнама Хо Ши Мина в Казахстан.
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