Токаев: Устранять «белые пятна» истории – наш священный долг

Устранять "белые пятна" истории призвал казахстанцев глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая в Музейно-мемориальном комплексе жертв политических репрессий и тоталитаризма АЛЖИР, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что в этом заключается священный долг перед прошлыми и будущими поколениями. Он добавил, что в последние годы в этом направлении проводится комплексная работа.

"Пять лет назад была сформирована Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. Большая группа экспертов и ученых на протяжении трех лет тщательно изучала документы государственных и ведомственных архивов. В результате было реабилитировано свыше 300 тысяч человек, подвергнутых преследованиям по политическим мотивам. Снят гриф секретности с более чем 2,5 миллиона материалов", – подчеркнул президент.

Токаев сообщил, что на основе документов, исследованных комиссией, опубликован 72-томный сборник. Также издан двенадцатитомник с делами, заведенными в период репрессий в отношении деятелей Алашорды. В ходе подготовки этого труда были введены в научный оборот ранее не публиковавшиеся документы.

Кроме того, при архиве президента открыт специальный центр, занимающийся изучением материалов политических репрессий ХХ века. Туда передано 700 тысяч дел, которые прежде были секретными. Президент подчеркнул, что это действительно масштабная работа, которая в Казахстане никогда раньше не проводилась.

"Стоит отметить, что в других странах такие объемные исследования до сих пор не осуществлены. Это результат упорного труда. Выражаю искреннюю признательность всем гражданам, в том числе членам Комиссии, активно участвовавшим в исследовательской деятельности. Их труд непременно будет удостоен высоких наград. Сейчас ученые систематизируют и упорядочивают собранную информацию. Эта работа очень важна для будущего нашей нации", – сказал глава государства.

В День памяти жертв политических репрессий и голода, который отмечается в стране сегодня, 31 мая 2025 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма АЛЖИР, где возложил цветы и почтил павших минутой молчания.