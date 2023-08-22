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Законодательство РК

Жасулан Еламанов назначен прокурором Улытауской области

Жасулан Еламанов назначен прокурором Улытауской области Фото: gov.kz
Приказом Генерального прокурора РК старшего советника юстиции Жасулана Еламанова назначили прокурором Улытауской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК 22 августа, назначение произвели по согласованию с президентом РК.

Жасулан Бекмырзаевич Еламанов родился в 1977 году в Кызылординской области.

Трудовой путь начал в 1999 году в качестве помощника прокурора Бостандыкского района города Алматы. Впоследствии занимал ответственные руководящие должности в органах прокуратуры, работал заместителем прокурора Бостандыкского района города Алматы, Специализированным природоохранным прокурором, прокурором Ауэзовского района.

Возглавлял прокуратуру Ескельдинского района Алматинской области, прокуратуры Кордайского района, города Тараз Жамбылской области. Был заместителем прокурора Кызылординской области (2016-2019), Главного транспортного прокурора (2019), до нынешнего назначения занимал должность первого заместителя Главного транспортного прокурора (с сентября 2019 года).

В мае в Казахстане назначили прокуроров Туркестанской и Северо-Казахстанской областей.

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