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Назначен новый прокурор Актюбинской области

Назначен новый прокурор Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 12:35 Фото: Генпрокуратура
10 января 2025 года стало известно, что по согласованию с главой государства приказом Генерального прокурора старший советник юстиции Марат Абишев назначен прокурором Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

До назначения он занимал должность начальника Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры, рассказали в надзорном органе.

"Марат Абишев имеет значительный опыт работы, включая руководство профильным подразделением центрального аппарата и координацию деятельности органов прокуратуры в сфере защиты общественных интересов. Он курировал выполнение задач, поставленных президентом страны, в том числе сопровождение крупных инвестиционных проектов, возврат государству неиспользуемых земель, защиту трудовых прав граждан и социально уязвимых категорий населения", – сообщили в Генпрокуратуре.

Марат Абишев родился 5 сентября 1979 года в Караганде.

Карьеру в органах прокуратуры начал в 2000 году помощником прокурора города Жезказгана Карагандинской области. Позже работал в Генеральной прокуратуре в должности прокурора, а затем старшего прокурора Управления Департамента по надзору за законностью судебных актов и исполнительного производства по гражданским и административным делам.

Также занимал должность судьи Зыряновского районного суда Восточно-Казахстанской области. В разные годы последовательно работал старшим прокурором управления, начальником отдела, заместителем начальника Департамента по представительству интересов государства в судах Генеральной прокуратуры, заместителем и первым заместителем прокурора Костанайской области, заместителем руководителя Аппарата генерального прокурора.

Общий стаж работы в органах прокуратуры превышает 22 года. За профессиональные достижения награжден орденом "Айбын" II степени и медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін".

9 января 2025 года в Казахстане сменили министра юстиции.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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