В Актау состоялась встреча министров обороны Казахстана и Узбекистана

В морской столице руководители оборонных ведомств генерал-полковник Руслан Жаксылыков и генерал-лейтенант Баходир Курбанов посетили военные объекты Актауского гарнизона, где проходит второй этап совместного оперативно-тактического специального учения "Канжар-2023".

Стороны обсудили вопросы текущего состояния и перспективы двусторонних отношений в сфере боевой подготовки, военного образования и военно-патриотического воспитания.

Фото: пресс-служба МО РК

По мнению собеседников, совместное выполнение учебно-боевых задач на учениях позволяет добиться оперативности, слаженности действий штабов и подразделений, освоить новые формы и методы ведения боя.

Фото: пресс-служба МО РК

Министры обороны обеих стран отметили имеющийся потенциал сотрудничества в сфере военного образования.

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков поблагодарил коллегу за участие военного оркестра Вооруженных сил Узбекистана в Международном военно-музыкальном фестивале "Астана – мәдениет керуені" и представителей движения "Ватан таянчи" в военно-патриотическом сборе молодежи "Айбын-2023".

Фото: пресс-служба МО РК

В завершение встречи представители оборонных ведомств отметили планомерную реализацию достигнутых договоренностей и выразили уверенность в развитии и укреплении взаимовыгодного сотрудничества.