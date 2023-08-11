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В Актау состоялась встреча министров обороны Казахстана и Узбекистана

В Актау состоялась встреча министров обороны Казахстана и Узбекистана Фото: пресс-служба МО РК
В морской столице руководители оборонных ведомств генерал-полковник Руслан Жаксылыков и генерал-лейтенант Баходир Курбанов посетили военные объекты Актауского гарнизона, где проходит второй этап совместного оперативно-тактического специального учения "Канжар-2023".

Стороны обсудили вопросы текущего состояния и перспективы двусторонних отношений в сфере боевой подготовки, военного образования и военно-патриотического воспитания.

В Актау состоялась встреча министров обороны Казахстана и Узбекистана

Фото: пресс-служба МО РК

По мнению собеседников, совместное выполнение учебно-боевых задач на учениях позволяет добиться оперативности, слаженности действий штабов и подразделений, освоить новые формы и методы ведения боя.

В Актау состоялась встреча министров обороны Казахстана и Узбекистана

Фото: пресс-служба МО РК

Министры обороны обеих стран отметили имеющийся потенциал сотрудничества в сфере военного образования.

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков поблагодарил коллегу за участие военного оркестра Вооруженных сил Узбекистана в Международном военно-музыкальном фестивале "Астана – мәдениет керуені" и представителей движения "Ватан таянчи" в военно-патриотическом сборе молодежи "Айбын-2023".

В Актау состоялась встреча министров обороны Казахстана и Узбекистана

Фото: пресс-служба МО РК

В завершение встречи представители оборонных ведомств отметили планомерную реализацию достигнутых договоренностей и выразили уверенность в развитии и укреплении взаимовыгодного сотрудничества.

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