В Актау состоялась встреча министров обороны Казахстана и Узбекистана
Стороны обсудили вопросы текущего состояния и перспективы двусторонних отношений в сфере боевой подготовки, военного образования и военно-патриотического воспитания.
Фото: пресс-служба МО РК
По мнению собеседников, совместное выполнение учебно-боевых задач на учениях позволяет добиться оперативности, слаженности действий штабов и подразделений, освоить новые формы и методы ведения боя.
Фото: пресс-служба МО РК
Министры обороны обеих стран отметили имеющийся потенциал сотрудничества в сфере военного образования.
Генерал-полковник Руслан Жаксылыков поблагодарил коллегу за участие военного оркестра Вооруженных сил Узбекистана в Международном военно-музыкальном фестивале "Астана – мәдениет керуені" и представителей движения "Ватан таянчи" в военно-патриотическом сборе молодежи "Айбын-2023".
Фото: пресс-служба МО РК
В завершение встречи представители оборонных ведомств отметили планомерную реализацию достигнутых договоренностей и выразили уверенность в развитии и укреплении взаимовыгодного сотрудничества.