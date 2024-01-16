Казахстан будет углублять сотрудничество со Всемирным банком
По данным пресс-службы премьера, сейчас в стране в работе 6 активно действующих проектов.
"Правительство Казахстана настроено на дальнейшее углубление сотрудничества со Всемирным банком", – подчеркнул Алихан Смаилов.
В свою очередь Татьяна Проскурякова отметила, что организация активизировала подготовку новых проектов по линии РК, чему способствовали переговоры, проведенные в августе прошлого года. Это в том числе касается программы правительства по подключению отдаленных населенных пунктов к интернету.
Фото: primeminister.kz
"Мне кажется, это будет очень хороший пример для всех стран Центральной Азии. Я думаю, что роль Казахстана как регионального лидера будет укрепляться", – сказала она.