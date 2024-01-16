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Законодательство РК

Казахстан будет углублять сотрудничество со Всемирным банком

Казахстан будет углублять сотрудничества со Всемирным банком Фото: primeminister.kz
48 проектов на сумму свыше $8 млрд реализовали в РК с участием Всемирного банка. Об этом было отмечено в ходе встречи премьер-министра Алихана Смаилова с региональным директором Всемирного банка по ЦА Татьяной Проскуряковой, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы премьера, сейчас в стране в работе 6 активно действующих проектов.

"Правительство Казахстана настроено на дальнейшее углубление сотрудничества со Всемирным банком", – подчеркнул Алихан Смаилов.

В свою очередь Татьяна Проскурякова отметила, что организация активизировала подготовку новых проектов по линии РК, чему способствовали переговоры, проведенные в августе прошлого года. Это в том числе касается программы правительства по подключению отдаленных населенных пунктов к интернету.

Казахстан будет углублять сотрудничества со Всемирным банком

Фото: primeminister.kz

"Мне кажется, это будет очень хороший пример для всех стран Центральной Азии. Я думаю, что роль Казахстана как регионального лидера будет укрепляться", – сказала она.

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