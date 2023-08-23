Токаев поблагодарил Байдена за приглашение на первый саммит лидеров стран ЦА и США

Президент принял председателя Комитета Сената США по национальной безопасности и делам правительства Гэри Питерса, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, поприветствовав сенатора, глава государства отметил, что его визит предоставляет хорошую возможность для обстоятельного обмена мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества.

"Соединенные Штаты всегда были нашим стратегическим партнером в сферах укрепления глобальной безопасности, нераспространения ядерного оружия, обеспечения экономической устойчивости и продвижения демократических ценностей. Я думаю, что нам удалось многого достичь, но, тем не менее, нужно идти дальше для укрепления взаимного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес", – сказал президент.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту Джо Байдену за приглашение на первый саммит лидеров стран Центральной Азии и США, который будет проходить в формате "С5+1" на площадке Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре текущего года.

В свою очередь Гэри Питерс поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за предоставленную возможность для обсуждения ключевых вопросов укрепления отношений между Соединенными Штатами и Казахстаном.

"Центральная Азия является важной частью мира, и Казахстан выступает ключевой страной в регионе Центральной Азии. Поэтому мы хотим убедиться, что у нас есть возможности для дальнейшей совместной работы. Я полагаю, президент Байден разделяет это мнение, и он будет рад встретиться с Вами в Нью-Йорке в ближайшее время. Это поможет нам продолжать работу над укреплением наших отношений", – сказал сенатор.

Собеседники также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Ранее администрация президента опубликовала видео, датируемое сентябрем 2022 года, с рабочим визитом главы государства в США.