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Сагимбаев рассказал Токаеву об оздоровлении криминогенной ситуации в стране

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 20:24 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Сагимбаев отчитался о результатах работы КНБ с начала текущего года, ходе реформирования ведомства и задачах на предстоящий период.

Он доложил о мерах по совершенствованию деятельности комитета в соответствии с актуальными вызовами и угрозами национальной безопасности, в том числе по развитию нормативной правовой базы, укреплению кадрового потенциала, внедрению передовых информационных технологий и дебюрократизации служебных процессов.

А также сообщил об усилении работы по недопущению террористических и экстремистских проявлений в стране. Отмечается, что с начала года по материалам КНБ за причастность к терроризму и экстремизму осуждено 25 лиц, еще 13 задержаны в рамках досудебных расследований.

Кроме того, Сагимбаев проинформировал о мерах по оздоровлению криминогенной ситуации:

  • совместно с МВД пресечена деятельность шести криминальных группировок, арестовано 35 человек. Из незаконного оборота изъято 148 единиц огнестрельного оружия, пять СВУ, 32 гранаты и 4431 боеприпас;
  • проведено 16 операций в рамках борьбы с наркобизнесом. Ликвидировано 18 международных и девять региональных каналов поставок наркотиков, а также пресечена деятельность 10 нарколабораторий. Изъято свыше 800 кг наркотических средств и психотропных веществ, 14 тонн химических реагентов и сырья маковой соломы;
  • в рамках обеспечения экономической безопасности и противодействия системной коррупции предотвращен ущерб государству на сумму свыше 707 млрд тенге, в госбюджет возмещено 1,2 млрд тенге;
  • в сфере охраны Государственной границы задержано свыше 7 тыс. правонарушителей, пресечено 395 попыток провоза оружия и боеприпасов, наркотиков и иных запрещенных предметов. Не допущено незаконное перемещение через госграницу валюты на сумму 3,2 млрд тенге и товаров на сумму 7,6 млрд тенге.

Затем глава КНБ доложил об отражении 50,3 млн кибер и 819 DDoS-атак на информационные системы государственных органов.

Президент дал ряд поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.

Ранее Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева.

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