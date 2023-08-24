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Токаев направил телеграмму Зеленскому

Токаев направил телеграмму Зеленскому Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 августа 2023 года рассказали в пресс-службе президента Казахстана.

"Лидер Казахстана поздравил украинский народ с Днем независимости", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды.

День независимости Украины – государственный праздник страны. Его отмечают ежегодно 24 августа в честь принятия Верховным советом УССР постановления и Акта провозглашения независимости Украины, что принято считать датой образования украинского государства в современном виде.

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Зеленский Владимир Токаев Касым-Жомарт Казахстан Украина
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