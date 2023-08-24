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Токаев: Мы должны продовольствие исключить из-под воздействия любых санкций

Токаев: Мы должны продовольствие исключить из-под воздействия любых санкций Фото: unsplash
Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что особое значение в глобальной повестке дня приобретает продовольственная безопасность, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, сегодня три из четырех крупнейших мировых производителей продовольствия являются членами БРИКС, а совокупный сельскохозяйственный ВВП стран БРИКС составляет более половины общемирового.

"Необходимо принять адекватные меры по снижению продовольственного дисбаланса в наших странах. Мы должны деполитизировать глобальные поставки продовольствия и удобрений и исключить их из-под воздействия любых санкций и ограничений", – сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 августа 2023 года на заседании Диалога глав государств в формате "БРИКС Плюс", который проходит в рамках 15-го саммита БРИКС.

Полный текст выступления Касым-Жомарта Токаева можно прочитать здесь.

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