Токаев: Мы должны продовольствие исключить из-под воздействия любых санкций

Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что особое значение в глобальной повестке дня приобретает продовольственная безопасность, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, сегодня три из четырех крупнейших мировых производителей продовольствия являются членами БРИКС, а совокупный сельскохозяйственный ВВП стран БРИКС составляет более половины общемирового.

"Необходимо принять адекватные меры по снижению продовольственного дисбаланса в наших странах. Мы должны деполитизировать глобальные поставки продовольствия и удобрений и исключить их из-под воздействия любых санкций и ограничений", – сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 августа 2023 года на заседании Диалога глав государств в формате "БРИКС Плюс", который проходит в рамках 15-го саммита БРИКС.

Полный текст выступления Касым-Жомарта Токаева можно прочитать здесь.