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Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к инциденту с самолетом Пригожина

Рухнувший самолет Пригожина Фото: РИА Новости/Виталий Шустров
Украинский лидер сказал, что все понимают, кто конкретно имеет отношение к трагедии с рухнувшим самолетом основателя ЧВК "Вагнер", сообщает Zakon.kz.

Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к инциденту с самолетом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, сообщает РИА Новости.

"Мы не имеем к этому отношения. Все понимают, кто имеет отношение", – сказал Зеленский на брифинге, комментируя крушение самолета с Пригожиным.

Трагедия под Тверью: как мир отреагировал на авиакатастрофу и смерть Пригожина. 23 августа в России разбился частный самолет. Как сообщили СМИ, авиакатастрофа произошла в Тверской области. Тут же появилась информация, что бизнес-джет принадлежал основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, и что он был в списках пассажиров. Ближе к ночи его гибель подтвердили.

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Редакция Zakon.kz
Россия Мятеж ЧВК "Вагнер" в России Зеленский Владимир Украина
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