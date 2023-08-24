Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Смаилов в Армении: народы и бизнес-сообщества стран ЕАЭС должны ощущать конкретную пользу от интеграции

Планы по дальнейшему развитию интеграционных процессов в ЕАЭС обсуждены на внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета Фото: primeminister.kz
О развитии интеграционных процессов на заседании Евразийского межправительственного совета в городе Цахкадзор, Армении поговорили главы кабминов стран ЕАЭС, сообщает Zakon.kz.

В рамках своего выступления премьер-министр РК Алихан Смаилов напомнил, что приближается десятилетие с момента учреждения Евразийского экономического союза. За это время была проделана сложная работа по формированию правовой базы, настройке единых режимов регулирования внешней торговли и созданию бесшовной внутренней торговли, сообщается на сайте премьер-министра РК.

"Отношения между нашими странами по широкому кругу вопросов динамично развиваются в духе взаимного уважения и поддержки. Опорой остается экономическое сотрудничество", – сказал он. 

Вместе с тем Алихан Смаилов подчеркнул, что необходимо неукоснительно следовать целям и задачам, которые ставились при формировании союза. И крайне важно, чтобы народы и бизнес-сообщества стран ЕАЭС ощущали конкретную пользу от интеграции.

Именно по этой причине Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в мае текущего года говорил о необходимости проведения комплексного анализа права ЕАЭС.

"Он будет отражать основные итоги и достижения Союза, а также конкретные рекомендации по дальнейшему интеграционному развитию. Комиссия уже начала подготовку доклада. Мы надеемся, что он будет развернутым и объективным, с конкретными причинами нереализации отдельных договоренностей", – сказал Алихан Смаилов.
Алихан Смаилов подчеркнул, что необходимо неукоснительно следовать целям и задачам, которые ставились при формировании союза

Фото: primeminister.kz

премьер-министр также добавил, что для планирования новых горизонтов интеграции необходимо четкое понимание текущей ситуации.

"Евразийский экономический союз проходит стадию взросления. Считаем необходимым не увлекаться втягиванием в интеграцию новых сфер. Такая практика может привести к созданию "колосса на глиняных ногах". Именно доклад позволит нам определить текущее положение дел в союзе, провести работу над ошибками и наметить контуры развития экономической интеграции на ближайшую перспективу", – отметил он.

Казахстан видит развитие евразийского экономического проекта, в основе которого лежит экономический прагматизм. В этой связи республика подготовила свой проект декларации, отражающий пути дальнейшего развития Евразийского экономического союза, заявил Смаилов.

Казахстан заинтересован в укреплении промышленности и агропромышленного комплекса через реализацию взаимовыгодных кооперационных проектов, усилении транспортно-логистического сотрудничества и создании общего финансового рынка. Кроме того, РК обозначает важность развития Евразийской экономической комиссии и института государств-наблюдателей, а также сотрудничества с заинтересованными иностранными государствами.

В заключение Смаилов отметил, что для совершения качественного экономического рывка необходима устойчивая основа.

В ЕАЭС будут взаимно признавать электронную цифровую подпись в трансграничных взаимодействиях. Решение будет способствовать упрощению трансграничного взаимодействия и повышению эффективности ведения бизнеса в ЕАЭС.

Читайте также

Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к инциденту с самолетом Пригожина

Касым-Жомарт Токаев принял Генерального секретаря СВМДА

Зарина Жакупова
ЕАЭС Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дом за 454 тенге
Самый дешевый в мире дом продают за 454 тенге
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
Смерть Пригожина подтвердили
Смерть Евгения Пригожина в авиакатастрофе подтвердили
Похолодание, сильные дожди и град прогнозируют в Казахстане
Похолодание, сильные дожди и град прогнозируют в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления