В ЕАЭС будут взаимно признавать электронную цифровую подпись в трансграничных взаимодействиях

Евразийская экономическая комиссия приняла решение о взаимном признании электронной цифровой подписи в трансграничных B2G взаимодействиях, сообщает Zakon.kz.

Между странами ЕАЭС станет возможным взаимное признание электронных цифровых подписей, сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии.

На заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии 22 августа утверждены правила взаимного признания электронной цифровой подписи в трансграничных B2G (Business-to-Government) взаимодействиях на территории Евразийского экономического союза. Решение будет способствовать упрощению трансграничного взаимодействия и повышению эффективности ведения бизнеса в ЕАЭС.

Ранее Коллегия ЕЭК определила 14 сфер, которые в первоочередном порядке требуют обеспечения признания ЭЦП в трансграничных B2G взаимодействиях.

С внедрением новых правил компании, работающие в разных странах Евразийского экономического союза, смогут использовать одну и ту же ЭЦП для взаимодействия с государственными органами. Это значит, что не будет необходимости получать отдельные ЭЦП для каждой страны, что значительно упростит процесс и снизит административные расходы.

"Фактически правила, нацеленные на регулирование взаимодействий типа B2G, создают основу для обеспечения оказания межгосударственных услуг в электронном виде. Можно сказать, что это наш первый подход к организации межгосуслуг", – подчеркнул министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Варос Симонян.

В долгосрочной перспективе это решение будет способствовать развитию трансграничной торговли и интеграции в ЕАЭС. Реализация новых правил потребует доработки доверенных третьих сторон ЕЭК и государств-членов, созданных первоначально только для межгосударственного G2G (Government-to-Government) взаимодействия. Выполнение основных работ запланировано уже в этом году.

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