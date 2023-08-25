Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Канат Тумыш назначен послом Казахстана во Вьетнаме

Канат Тумыш назначен послом Казахстана во Вьетнаме Фото: gov.kz
Касым-Жомарт Токаев назначил экс-заместителя министра иностранных дел РК Каната Тумыша послом Казахстана во Вьетнаме, сообщает Zakon.kz.
"Тумыш Канат Кобыландыулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам, он освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан", – говорится в указе. 

Канат Тумыш родился 7 ноября 1975 в Актобе. 

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника ІІ класса.

Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби. 

Трудовой стаж:

  • Работал в Главном управлении государственного протокола центрального аппарата МИД РК (1997-1998).
  • Занимался проблемами регионального взаимодействия и кооперации в департаментах многостороннего и международного экономического сотрудничества (1998-1999).
  • Вице-консул РК в Стамбуле, помощник посла, пресс-секретарь посольства РК в Анкаре, Турция (1999-2003).
  • Консул РК в Венгрии и ряде стран Центральной и Восточной Европы по совместительству (2003-2005).
  • Первый секретарь Управления международной безопасности Департамента многостороннего сотрудничества, советник, начальник отдела Управления азиатского сотрудничества центрального аппарата МИД РК (2005-2007).
  • Занимал руководящие должности в Департаменте общеазиатского сотрудничества, курировал деятельность международных организаций СВМДА, ШОС, АСЕАН, ОИС, Тюркский Совет и других органов тюркской интеграции и азиатских диалоговых форумов (2007-2010).
  • Заместитель Исполнительного директора (Генерального секретаря) СВМДА (06.2010).
  • Заместитель исполнительного директора СВМДА (2010-06.2014).
  • Советник министра иностранных дел РК (2014-2015).
  • Советник-посланник постоянного представительства Казахстана при ООН в Нью-Йорке (02.2015-08.2016).
  • Заместитель постоянного представителя Казахстана при ООН в Нью-Йорке по вопросам Совета безопасности ООН (08.2016-07.2019).
  • Чрезвычайный и полномочный посол РК в Южно-Африканской Республике (07.2019-11.01.2023).
  • Заместитель министра иностранных дел РК (с 11.01.2023).

С 20 по 22 августа Касым-Жомарт Токаев находился с госвизитом во Вьетнаме.

Читайте также

Президент назначил двух заместителей министра иностранных дел

Алмас Айдаров освобожден от должности замминистра иностранных дел РК

Токаев сменил посла в Беларуси

Анастасия Стативкина
МИД РК Вьетнам Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
дом за 454 тенге
Самый дешевый в мире дом продают за 454 тенге
Запах гари и смог в Алматы: ночью горел склад
Запах гари и смог в Алматы: ночью горел склад
Владимир Зеленский
Ситуация в Украине: что произошло к этому часу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления