Канат Тумыш назначен послом Казахстана во Вьетнаме
Фото: gov.kz
Касым-Жомарт Токаев назначил экс-заместителя министра иностранных дел РК Каната Тумыша послом Казахстана во Вьетнаме, сообщает Zakon.kz.
"Тумыш Канат Кобыландыулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам, он освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан", – говорится в указе.
Канат Тумыш родился 7 ноября 1975 в Актобе.
Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника ІІ класса.
Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби.
Трудовой стаж:
- Работал в Главном управлении государственного протокола центрального аппарата МИД РК (1997-1998).
- Занимался проблемами регионального взаимодействия и кооперации в департаментах многостороннего и международного экономического сотрудничества (1998-1999).
- Вице-консул РК в Стамбуле, помощник посла, пресс-секретарь посольства РК в Анкаре, Турция (1999-2003).
- Консул РК в Венгрии и ряде стран Центральной и Восточной Европы по совместительству (2003-2005).
- Первый секретарь Управления международной безопасности Департамента многостороннего сотрудничества, советник, начальник отдела Управления азиатского сотрудничества центрального аппарата МИД РК (2005-2007).
- Занимал руководящие должности в Департаменте общеазиатского сотрудничества, курировал деятельность международных организаций СВМДА, ШОС, АСЕАН, ОИС, Тюркский Совет и других органов тюркской интеграции и азиатских диалоговых форумов (2007-2010).
- Заместитель Исполнительного директора (Генерального секретаря) СВМДА (06.2010).
- Заместитель исполнительного директора СВМДА (2010-06.2014).
- Советник министра иностранных дел РК (2014-2015).
- Советник-посланник постоянного представительства Казахстана при ООН в Нью-Йорке (02.2015-08.2016).
- Заместитель постоянного представителя Казахстана при ООН в Нью-Йорке по вопросам Совета безопасности ООН (08.2016-07.2019).
- Чрезвычайный и полномочный посол РК в Южно-Африканской Республике (07.2019-11.01.2023).
- Заместитель министра иностранных дел РК (с 11.01.2023).
С 20 по 22 августа Касым-Жомарт Токаев находился с госвизитом во Вьетнаме.
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