Канат Тумыш назначен послом Казахстана во Вьетнаме

Касым-Жомарт Токаев назначил экс-заместителя министра иностранных дел РК Каната Тумыша послом Казахстана во Вьетнаме, сообщает Zakon.kz.

"Тумыш Канат Кобыландыулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам, он освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан", – говорится в указе.

Канат Тумыш родился 7 ноября 1975 в Актобе.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника ІІ класса.

Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби.

Трудовой стаж:

Работал в Главном управлении государственного протокола центрального аппарата МИД РК (1997-1998).

Занимался проблемами регионального взаимодействия и кооперации в департаментах многостороннего и международного экономического сотрудничества (1998-1999).

Вице-консул РК в Стамбуле, помощник посла, пресс-секретарь посольства РК в Анкаре, Турция (1999-2003).

Консул РК в Венгрии и ряде стран Центральной и Восточной Европы по совместительству (2003-2005).

Первый секретарь Управления международной безопасности Департамента многостороннего сотрудничества, советник, начальник отдела Управления азиатского сотрудничества центрального аппарата МИД РК (2005-2007).

Занимал руководящие должности в Департаменте общеазиатского сотрудничества, курировал деятельность международных организаций СВМДА, ШОС, АСЕАН, ОИС, Тюркский Совет и других органов тюркской интеграции и азиатских диалоговых форумов (2007-2010).

Заместитель Исполнительного директора (Генерального секретаря) СВМДА (06.2010).

Заместитель исполнительного директора СВМДА (2010-06.2014).

Советник министра иностранных дел РК (2014-2015).

Советник-посланник постоянного представительства Казахстана при ООН в Нью-Йорке (02.2015-08.2016).

Заместитель постоянного представителя Казахстана при ООН в Нью-Йорке по вопросам Совета безопасности ООН (08.2016-07.2019).

Чрезвычайный и полномочный посол РК в Южно-Африканской Республике (07.2019-11.01.2023).

Заместитель министра иностранных дел РК (с 11.01.2023).

С 20 по 22 августа Касым-Жомарт Токаев находился с госвизитом во Вьетнаме.