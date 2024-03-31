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Канат Бозумбаев назначен заместителем премьер-министра РК

Канат Бозумбаев, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 09:16 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев назначил теперь уже бывшего советника АП Каната Бозумбаева заместителем премьер-министра Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликовала Акорда.


"Назначить Бозумбаева Каната Алдабергеновича заместителем премьер-министра Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", – говорится в указе, подписанного президентом.


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