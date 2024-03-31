Канат Бозумбаев назначен заместителем премьер-министра РК
Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев назначил теперь уже бывшего советника АП Каната Бозумбаева заместителем премьер-министра Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий указ опубликовала Акорда.
"Назначить Бозумбаева Каната Алдабергеновича заместителем премьер-министра Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", – говорится в указе, подписанного президентом.
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