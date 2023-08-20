Токаев прилетел с госвизитом во Вьетнам

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам, сообщает Zakon.kz.

В международном аэропорту Ханоя "Ной Бай" президента встретил руководитель офиса президента Вьетнама Ле Кхань Хай и другие высокопоставленные лица.

"В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, а также ряд встреч с представителями деловых кругов", – говорится в сообщении Акорды.













Ранее Акорда сообщала, что Токаев с 20 по 22 августа посетит Ханой с официальным визитом по приглашению президента Вьетнама Во Ван Тхыонга.

В ходе переговоров с высшим руководством Вьетнама планируется обсудить перспективы развития сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, наш президент планирует посетить ряд производственных объектов и провести встречи с представителями крупного бизнеса Вьетнама.

