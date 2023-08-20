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Токаев прилетел с госвизитом во Вьетнам

Касым-Жомарт Токаев, Вьетнам Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам, сообщает Zakon.kz.

В международном аэропорту Ханоя "Ной Бай" президента встретил руководитель офиса президента Вьетнама Ле Кхань Хай и другие высокопоставленные лица.

"В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, а также ряд встреч с представителями деловых кругов", – говорится в сообщении Акорды.




Ранее Акорда сообщала, что Токаев с 20 по 22 августа посетит Ханой с официальным визитом по приглашению президента Вьетнама Во Ван Тхыонга. 

В ходе переговоров с высшим руководством Вьетнама планируется обсудить перспективы развития сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, наш президент планирует посетить ряд производственных объектов и провести встречи с представителями крупного бизнеса Вьетнама.

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