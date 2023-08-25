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Законодательство РК

Токаев сменил посла в Беларуси

Токаев сменил посла в Беларуси Фото: gov.kz
Назначен новый посол Казахстана в Беларуси. Им стал Ерлан Байжанов, который ранее был послом во Вьетнаме, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ подписал 25 августа 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"Байжанов Ерлан Сапарович назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Беларусь, постоянным представителем при Уставных органах СНГ по совместительству, он освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла РК в Социалистической Республике Вьетнам, чрезвычайного и полномочного посла РК в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике по совместительству", – говорится в сообщении Telegram-канала Акорды.

Другим указом главы государства Бейсенбаев Аскар Асанович освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла РК в Республике Беларусь, постоянного представителя при Уставных органах СНГ по совместительству.

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