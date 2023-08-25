Токаев сменил посла в Беларуси

Фото: gov.kz

Назначен новый посол Казахстана в Беларуси. Им стал Ерлан Байжанов, который ранее был послом во Вьетнаме, сообщает Zakon.kz.

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