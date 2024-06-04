Токаев сменил посла в Беларуси

Тимур Жаксылыков стал послом Казахстана в Беларуси. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев 4 июня 2024 года, сообщает Zakon.kz.

"Указом главы государства Жаксылыков Тимур Мекешевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Беларусь, постоянным представителем при уставных органах СНГ по совместительству", – говорится в официальном сообщении.

Фото: gov.kz

Тимур Жаксылыков родился 17 сентября 1968 года. В 1993 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. В 2003 году – Казахский финансово-экономический институт.

Трудовую деятельность начинал в 1985 году с рабочего Иртышской геологоразведочной экспедиции.

Уже в 1993-1996 годах являлся исполнительным ректором Семипалатинского института бизнеса и предпринимательства.

В 1998-2003 годах – заведующий сектором, заместитель заведующего отделом Администрации президента Казахстана.

2004-2005 года – представитель Министерства индустрии и торговли Казахстана по вопросам Всемирной торговой организации в Женеве.

В 2008-2009 годах занимал должность заместителя акима Астаны.

С октября 2009 года по март 2010 года был вице-министром индустрии и торговли Казахстана.

2012-2017 года – вице-министр экономического развития и торговли, национальной экономики Казахстана.

В 2018 году был помощником президента Казахстана.

С 16 февраля 2021 года являлся первым вице-министром национальной экономики Казахстана.

Позднее еще одним указом президента Ерлан Сапарович Байжанов был освобожден от должности посла в Беларуси.

Фото: gov.kz

Ерлан Байжанов родился 8 октября 1962 года в Алматы. В 1985 году окончил Московский Государственный университет им. М. В. Ломоносова, по образованию журналист. Кандидат филологических наук (по специальности "журналистика").

Карьеру начал в 1985 году с должности редактора союзной информации для заграницы КазТАГ. Затем поступил в аспирантуру факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, которую окончил в 1988 году.

С 2007 по 2008 год являлся пресс-секретарем президента Казахстана.

Также был председателем правления АО "Национальный информационный холдинг "Арна Медиа", управляющим директором, директором ФНБ "Самрук-Казына" и генеральным директором холдинга "НУР-Медиа".

25 августа 2023 года указом президента назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Беларуси, постоянным представителем при уставных органах СНГ по совместительству.