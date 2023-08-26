Стало известно, почему акима Павлодара освободили от должности

Фото: Валерия Бугаева

Почему Ержана Иманзаипова освободили от должности акима Павлодара? Об этом рассказали в пресс-службе акимата Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте областного акимата, 26 августа 2023 года аким региона Асаин Байханов провел встречу с активом Павлодара. "По итогам (встречи с активом Павлодара Асаин Байханов. – Прим. ред.) озвучил принятое решение об освобождении от занимаемой должности акима Павлодара Ержана Иманзаипова в связи с ненадлежащей организацией работы по профилактике и предупреждению коррупции среди подчиненных, отсутствием требуемого контроля за реализацией важных для горожан проектов по развитию и благоустройству областного центра, ослаблением коммуникации городского акимата с населением Павлодара". Пресс-служба акима Павлодарской области Фото: Валерия Бугаева Аппарату акима области поручено внести соответствующее представление в Администрацию президента РК. Материал по теме Акима Павлодара освободили от должности Ранее стало известно об освобождении Ержана Иманзаипова от должности акима Павлодара. Читайте также Акима Павлодара освободили от должности Токаев поручил урегулировать ситуацию на казахско-кыргызской границе Токаев и Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана

Следите за новостями zakon.kz в: