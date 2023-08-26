Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Стало известно, почему акима Павлодара освободили от должности

Стало известно, почему акима Павлодара освободили от должности Фото: Валерия Бугаева
Почему Ержана Иманзаипова освободили от должности акима Павлодара? Об этом рассказали в пресс-службе акимата Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте областного акимата, 26 августа 2023 года аким региона Асаин Байханов провел встречу с активом Павлодара.

"По итогам (встречи с активом Павлодара Асаин Байханов. – Прим. ред.) озвучил принятое решение об освобождении от занимаемой должности акима Павлодара Ержана Иманзаипова в связи с ненадлежащей организацией работы по профилактике и предупреждению коррупции среди подчиненных, отсутствием требуемого контроля за реализацией важных для горожан проектов по развитию и благоустройству областного центра, ослаблением коммуникации городского акимата с населением Павлодара".Пресс-служба акима Павлодарской области
Стало известно, почему акима Павлодара освободили от должности

Фото: Валерия Бугаева

Аппарату акима области поручено внести соответствующее представление в Администрацию президента РК.

Материал по теме

Акима Павлодара освободили от должности

Ранее стало известно об освобождении Ержана Иманзаипова от должности акима Павлодара.

Читайте также

Акима Павлодара освободили от должности

Токаев поручил урегулировать ситуацию на казахско-кыргызской границе

Токаев и Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана

Динара Халдарова
Байханов Асаин Павлодар Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
В Казахстане изменились правила назначения директоров и учителей школ
В Казахстане изменились правила назначения руководителей и педагогов школ
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
прогноз погоды на последнюю неделю августа
Погода в Алматы в последнюю неделю августа: дождь и похолодание
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления