Акима Павлодара сняли с должности

Акима Павлодара Ержана Иманзаипова сняли с должности, сообщает Zakon.kz.

Ержан Иманзаипов родился в 1984 году, имеет два высших образования. В 2006 году окончил Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова по специальности "промышленная теплоэнергетика"; в 2010 году – Алматинскую академию экономики и статистики по специальности "финансы".



Трудовую деятельность Ержан Иманзаипов начал в 2006 году главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара.

С 2006 по 2007 год – работал ведущим специалистом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли РК.

С 2007 по 2011 год – ведущий специалист, эксперт Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.

С 2011 по 2013 год – заместитель директора Департамента по регулированию естественных монополий Акмолинской области.

С 2013 по 2014 год – руководитель управления, заместитель директора Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.

С 2014 по 2016 год – занимал должность заместителя акима города Павлодара.

С 2016 по 2017 год – заместитель акима города Экибастуза.

С 2017 по 2019 год – работал руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области.

С 2019 по 2020 год – аким города Экибастуза.

Акимом Павлодара он был назначен в декабре 2022 года.

26 августа Аким Павлодарской области Асаин Байханов провел встречу с активом города Павлодара. По итогам которой он озвучил принятое решение об освобождении от занимаемой должности акима города Павлодара Ержана Иманзаипова в связи с ненадлежащей организацией работы по профилактике и предупреждению коррупции среди подчиненных, отсутствием требуемого контроля за реализацией важных для горожан проектов по развитию и благоустройству областного центра, ослаблением коммуникации городского акимата с населением Павлодара.