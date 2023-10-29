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Алматинцы голосуют за нового депутата маслихата вместо выбывшего

избирательный участок Фото: акимат Алматы
В Алматы стартовали выборы депутата маслихата города вместо выбывшего по одномандатному территориальному избирательному округу № 4. На место нового избранника народа претендует шесть кандидатов.

Участки начали работу с 7.00. На участках 82 и 85, расположенных в здании школы-гимназии № 8 Алмалинского района гимн исполнили в живую.

"Наш избирательный участок стопроцентно готов, созданы все условия для комфортного голосования горожан. Ожидаем хорошую явку, особенно среди молодежи. У нас на участке 34 молодых человека, которые смогут принять участие в избирательном процессе впервые", - рассказала председатель участковой избирательной комиссии участка № 82 Виктория Мустаева.

Особое внимание на всех участках было уделено доступности для всех групп населения. Для маломобильных граждан была организована доступная среда, подготовлены аудиоролики с информацией о порядке голосования, а также с биографическими данными кандидатов для слабовидящих граждан.

"Согласно постановлению, мы создали необходимые условия. Это наушники, кабинка, компьютер, лупа, специальные трафареты", – поделилась председатель избирательной комиссии участка №85 Ардак Смагулова.
голосование

Фото: акимат Алматы

Все перечисленное оборудование и необходимые материалы для избирателей с особыми потребностями предоставляются по требованию.

"Я проголосовала сегодня самая первая на своем участке. Считаю, что это мой долг, ведь мы сами выбираем будущее для себя и своих детей. Все начинается с выбора, который важно сделать самим", - поделилась алматинка Жанна Райымбекова.

Всего в стране будут избраны два депутата областных, семь депутатов городских и 12 депутатов районных маслихатов.

Впервые в истории страны выборы депутатов маслихата совпали с Днем общенационального траура в связи с человеческими жертвами в результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области. В связи с этим, на зданиях приспущены флаги.

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