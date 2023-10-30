В ЦИК Казахстана озвучили итоги выборов депутатов маслихатов вместо выбывших

В Центральной избирательной комиссии РК сегодня, 30 октября 2023 года, рассказали об итогах выборов депутатов маслихатов страны вместо выбывших, сообщает Zakon.kz.

Выборы депутатов маслихатов вместо выбывших в 21 избирательном округе состоялись 29 октября в 11 регионах Казахстана: Абайской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и в Алматы.

"Всего избраны два депутата областных, семь депутатов городских и 12 депутатов районных маслихатов", – говорится в сообщении ЦИК РК.

Было задействовано 232 избирательные комиссии, в том числе 10 областных, один города республиканского значения, пять городских, 13 районных, 21 окружной и 182 участковых избирательных комиссий.

В избирательные бюллетени были внесены 69 кандидатов.

"Средняя конкурентность составила более трех кандидатов на один депутатский мандат. Наибольшая конкуренция – шесть претендентов на место – по округу №4 в Алматы. Самая наименьшая – два претендента на место – по округам №6, 7, 8, 10 по Жетысуской области". Пресс-служба ЦИК РК

Явка избирателей составила – 40,25%.

Из 21 избранного депутата маслихатов 15 выдвинуты политическими партиями, шесть – путем самовыдвижения. Из них 18 (85,7%) мужчин, 3 (14,3%) женщин, представители трех национальностей.

По данным ЦИК, средний возраст избранных депутатов маслихатов составляет 43,8 лет.

"Избирательная кампания прошла в соответствии с требованиями норм выборного законодательства республики. В день голосования наблюдение осуществляли более 780 доверенных лиц кандидатов, наблюдателей и представителей СМИ Республики Казахстан". Пресс-служба ЦИК РК

В Казахстане выборы акимов районов и городов республиканского значения назначены на 5 ноября 2023 года. О том, сколько самовыдвиженцев среди кандидатов в акимы районов и городов областного значения, можете узнать здесь.