Французы назвали наиболее желаемую кандидатуру преемника Макрона

Жители Франции назвали экс-премьера страны Филиппа желаемым преемником Макрона, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным опроса телеканала BFMTV, бывший премьер-министр Франции и нынешний мэр Гавра Эдуар Филипп является наиболее предпочтительным кандидатом на место следующего президента страны.

За кандидатуру 52-летнего Филиппа проголосовал 31% опрошенных. При этом мэр Гавра лидирует с заметным разрывом – сразу за ним следует глава экономического блока Франции Брюно Ле Мэр, за которого проголосовало 16% респондентов. Тройку лидеров замыкает министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен. Его результат – 12% опрошенных.

Полномочия текущего президента Франции Эммануэля Макрона завершатся в 2027 году. Ранее Макрон заявил о стабилизации обстановки во Франции после протестов.