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Эмманюэль Макрон на казахском языке заявил о глубокой дружбе казахов и французов

встреча президентов, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 20:47 Фото: Акорда
5 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о глубокой дружбе казахов и французов, сообщает Zakon.kz.

Пост он опубликовал в социальной сети X (бывшая Twitter)


"Добро пожаловать, дорогой партнер и друг. Вашим государственным визитом мы отмечаем глубокую дружбу, которая объединяет Казахстан и Францию, казахов и французов", – написал Макрон.

Ранее Макрон заявил, что отношения между Францией и Казахстаном, с 2008 года вышедшие на уровень стратегического партнерства, на протяжении этого времени доказали свою значимость и актуальность.

Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом во Францию 4 ноября 2024 года. В аэропорту Парижа президента Казахстана встретил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Как Макрон встретил Токаева в Париже, можно прочитать по этой ссылке.

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