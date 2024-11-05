Эмманюэль Макрон на казахском языке заявил о глубокой дружбе казахов и французов
Пост он опубликовал в социальной сети X (бывшая Twitter)
"Добро пожаловать, дорогой партнер и друг. Вашим государственным визитом мы отмечаем глубокую дружбу, которая объединяет Казахстан и Францию, казахов и французов", – написал Макрон.
Қош келдіңіз құрметті серіктес, құрметті дос.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 5, 2024
Сіздің мемлекеттік сапарыңызбен біз Қазақстан мен Францияны, қазақстандықтар мен француздарды біріктіретін терең достықты атап өтудеміз. pic.twitter.com/92UnHd4QoJ
Ранее Макрон заявил, что отношения между Францией и Казахстаном, с 2008 года вышедшие на уровень стратегического партнерства, на протяжении этого времени доказали свою значимость и актуальность.
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом во Францию 4 ноября 2024 года. В аэропорту Парижа президента Казахстана встретил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
Как Макрон встретил Токаева в Париже, можно прочитать по этой ссылке.