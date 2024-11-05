Эмманюэль Макрон на казахском языке заявил о глубокой дружбе казахов и французов

5 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о глубокой дружбе казахов и французов, сообщает Zakon.kz.

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"Добро пожаловать, дорогой партнер и друг. Вашим государственным визитом мы отмечаем глубокую дружбу, которая объединяет Казахстан и Францию, казахов и французов", – написал Макрон.

Қош келдіңіз құрметті серіктес, құрметті дос.



Сіздің мемлекеттік сапарыңызбен біз Қазақстан мен Францияны, қазақстандықтар мен француздарды біріктіретін терең достықты атап өтудеміз. pic.twitter.com/92UnHd4QoJ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 5, 2024

Ранее Макрон заявил, что отношения между Францией и Казахстаном, с 2008 года вышедшие на уровень стратегического партнерства, на протяжении этого времени доказали свою значимость и актуальность.

Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом во Францию 4 ноября 2024 года. В аэропорту Парижа президента Казахстана встретил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Как Макрон встретил Токаева в Париже, можно прочитать по этой ссылке.