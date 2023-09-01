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Токаев поздравил народ Узбекистана с Днем независимости

Токаев поздравил народ Узбекистана с Днем независимости Фото: akorda.kz
Глава государства поздравил президента Шавката Мирзиёева и народ Узбекистана с национальным праздником – Днем независимости, сообщает Zakon.kz.
"Исходя из коренных интересов наших народов, традиций многовековой дружбы и добрососедства, придаю приоритетное значение дальнейшему углублению казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества. Уверен, совместными усилиями мы сможем реализовать огромный потенциал многогранного сотрудничества на благо процветания наших близких народов, а также в интересах обеспечения стабильности и благополучия Центральной Азии", – говорится в телеграмме.

1 сентября в Узбекистане празднуется государственный праздник — День независимости Республики. 

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