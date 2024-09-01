Токаев поздравил президента Узбекистана с Днем независимости
В поздравительной телеграмме глава Казахстана отметил впечатляющие успехи Узбекистана в экономическом и социальном развитии, укреплении международного авторитета и улучшении благосостояния граждан.
Касым-Жомарт Токаев подтвердил твердый настрой на всестороннее укрепление казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества в духе многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.
Президент пожелал узбекскому лидеру дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана – благополучия и процветания.
Ранее Токаев направил поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости королю Малайзии. Глава Казахстана пожелал Султану Ибрагиму успехов во всех его благородных начинаниях.