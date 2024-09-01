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Токаев поздравил президента Узбекистана с Днем независимости

Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 10:01 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

В поздравительной телеграмме глава Казахстана отметил впечатляющие успехи Узбекистана в экономическом и социальном развитии, укреплении международного авторитета и улучшении благосостояния граждан.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил твердый настрой на всестороннее укрепление казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества в духе многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.

Президент пожелал узбекскому лидеру дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана – благополучия и процветания.

Ранее Токаев направил поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости королю Малайзии. Глава Казахстана пожелал Султану Ибрагиму успехов во всех его благородных начинаниях.

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