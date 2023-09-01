Токаев назвал определяющие принципы нового экономического курса страны

Определяющими принципами нового экономического курса страны станут справедливость, инклюзивность, прагматичность. Об этом заявил 1 сентября 2023 года Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента.

По его словам, новая парадигма экономического развития Казахстана будет основана на эффективном использовании наших конкурентных преимуществ, а также раскрытии потенциала всех ключевых факторов производства – труда, капитала, ресурсов и технологий.

В рамках новой экономической политики мы отойдем от практики постановки долгосрочных эфемерных целей, уточнил глава государства.

Также он отметил, что все задачи, изложенные в данном Послании, должны быть решены за три года, по наиболее сложным – будут определены другие конкретные сроки.

"Теперь представлю основные контуры предстоящих структурных экономических реформ. На текущем этапе самая важная задача – это формирование прочного промышленного каркаса страны, обеспечение экономической самодостаточности. Поэтому основной упор нужно сделать на ускоренном развитии обрабатывающего сектора. Мы должны реализовать ряд по-настоящему судьбоносных для нашей страны проектов. Задача диверсификации экономики становится еще более актуальной". Касым-Жомарт Токаев

В продолжении президент сказал, что следует сфокусироваться на таких направлениях, как глубокая переработка металлов нефте-, газо- и углехимия, тяжелое машиностроение, конверсия и обогащение урана, производство автокомпонентов и удобрений.

Другими словами, нужно создать кластеры высокого передела, заявил президент.

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