Что играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности, озвучил Токаев
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Выступая 1 сентября 2023 года с Посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что еще одним важным вопросом является всемерное укрепление оборонно-промышленного комплекса страны, сообщает Zakon.kz.
По его словам, этот вопрос "в развитых государствах играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности".
"Важнейшей задачей является создание цикла производства с высокой долей локализации, позволяющей снизить зависимость от импортных поставок. Наша армия должна быть обеспечена высокотехнологичным вооружением и военной техникой, в том числе бронетехникой, беспилотными летательными аппаратами, современным стрелковым оружием. Нужно укрепить производственные мощности по оперативному ремонту техники, усилить поддержку отечественных предприятий".Касым-Жомарт Токаев
Президент отметил, что соответствующая материально-техническая база, компетенции и кадры в стране имеются.
"Им нужны заказы от соответствующих ведомств. Следует продолжить работу по трансферту современных технологий и локализации новых производств. Механизмом прямой финансовой поддержки отечественных предприятий станет специальный Фонд развития оборонно-промышленного комплекса".Касым-Жомарт Токаев
Текстовую трансляцию выступления президента с Посланием народу Казахстана можете прочитать здесь.
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