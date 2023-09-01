Что играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности, озвучил Токаев

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Выступая 1 сентября 2023 года с Посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что еще одним важным вопросом является всемерное укрепление оборонно-промышленного комплекса страны, сообщает Zakon.kz.

По его словам, этот вопрос "в развитых государствах играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности". "Важнейшей задачей является создание цикла производства с высокой долей локализации, позволяющей снизить зависимость от импортных поставок. Наша армия должна быть обеспечена высокотехнологичным вооружением и военной техникой, в том числе бронетехникой, беспилотными летательными аппаратами, современным стрелковым оружием. Нужно укрепить производственные мощности по оперативному ремонту техники, усилить поддержку отечественных предприятий". Касым-Жомарт Токаев Президент отметил, что соответствующая материально-техническая база, компетенции и кадры в стране имеются. "Им нужны заказы от соответствующих ведомств. Следует продолжить работу по трансферту современных технологий и локализации новых производств. Механизмом прямой финансовой поддержки отечественных предприятий станет специальный Фонд развития оборонно-промышленного комплекса". Касым-Жомарт Токаев Текстовую трансляцию выступления президента с Посланием народу Казахстана можете прочитать здесь. Читайте также Казахстанцы будут сами выбирать акимов городов областного значения Токаев об очень сложной обстановке в мире: Это оказывает негативное влияние и на Казахстан Токаев обозначил главную цель предстоящих реформ в Казахстане

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