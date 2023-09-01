Прогноз по возможному к 2040 году дефициту воды в Казахстане озвучил Токаев

В стране актуальной остается проблема доступности и качества водных ресурсов. Об этом 1 сентября 2023 года заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

"С учетом тенденции роста населения и экономики к 2040 году дефицит воды в Казахстане может достичь 12-15 млрд куб. м. Наша страна зависит от ресурсов трансграничных водных источников. Реки и каналы Евразии – общее природное достояние, призванное объединять народы и экономики", – подчеркнул президент Казахстана.

Он отметил, что по данному вопросу нужно всегда находить понимание и взаимовыгодный консенсус со своими соседями и друзьями.

"Поэтому проведение выверенной водной политики, решение вопросов трансграничного водопользования – это важнейшие задачи правительства". Касым-Жомарт Токаев

Текстовую трансляцию выступления президента с Посланием народу Казахстана можете прочитать здесь.