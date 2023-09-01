"Со всех точек зрения": Токаев заявил о недопустимости импорта электроэнергии из соседних стран

Касым-Жомарт Токаев в своем Послании отметил, что Казахстан не должен импортировать электроэнергию, быть зависимым от соседних стран, это недопустимо со всех точек зрения, в первую очередь с точки зрения безопасности государства, сообщает Zakon.kz.

Череда аварий на теплоэлектростанциях прошлой зимой, по словам Касым-Жомарта Токаев, остро высветила копившиеся годами проблемы изношенности инфраструктуры. Он отметил, что устаревшая инфраструктура оказывает прямое влияние как на социальное самочувствие граждан, так и на темпы индустриализации страны. Воплотить в жизнь новую экономическую модель без модернизации инфраструктуры невозможно.

"В разрабатываемом правительством инфраструктурном плане важно определить все проблемы данной отрасли и обозначить пути исправления ситуации. Требует решения и вопрос энергетической безопасности. В этой сфере, насколько это возможно, следует опираться на собственные ресурсы. Ключевая роль отводится электроэнергетическому сектору. В ближайшие пять лет будут введены новые энергетические мощности объемом как минимум 14 гигаватт". Касым-Жомарт Токаев

Уже в этом году завершается реконструкция первого блока Экибастузской ГРЭС-1. На станции будут работать все восемь блоков, чего ранее никогда не было. Реализуется проект по расширению ГРЭС-2, начинается проект по строительству ГРЭС-3.

"Казахстан в принципе не должен импортировать электроэнергию, быть зависимым от соседних стран. То, что происходит сейчас, недопустимо со всех точек зрения, в первую очередь, с точки зрения безопасности государства. Разумеется, продолжится реализация проектов возобновляемой энергетики. Отдельного внимания заслуживает развитие гидроэлектростанций. Энерго-, тепло- и водоснабжение представляют собой единую технологически взаимосвязанную систему. К ней необходимо подходить как к отдельной важной отрасли экономики. Действующий подход во многом себя исчерпал. Сегодня требуются новые решения". Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что предстоит перезагрузить тарифную политику, внедрить новые методы тарифообразования, повысить инвестиционную привлекательность отрасли.

"Для всех субъектов естественных монополий следует ввести адекватные рыночные тарифы сроком на 5-7 лет. Гарантированный долгосрочный тариф позволит планировать инвестиции, выступит "твердым" залогом при привлечении кредитных средств". Касым-Жомарт Токаев

При этом глава государства считает, что нужно повысить ответственность монополистов. Будут внедрены цифровые инструменты контроля, расширен доступ граждан к информации по исполнению тарифных смет и инвестиционных программ.

В Казахстане периодически происходят электроэнергетические аварии. Одна из последних произошла 12 августа, когда без света остались часть Мангистауской области и Актау, а также соседние Атырауская и Западно-Казахстанская области.