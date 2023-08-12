Три региона пострадали от масштабной аварии на электросетях Мангистау

В KEGOC сообщили, что масштабная авария, оставившая без света часть Мангистауской области и Актау, затронула также соседние Атыраускую и Западно-Казахстанскую области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе АО "KEGOC" ранним утром 12 августа, накануне в 14:20 по времени Астаны произошло отключение двух турбоагрегатов на ТЭЦ-2 МАЭК. Это привело к последующим отключениям потребителей в Атырауском и Мангистауском энергоузле.

В 16:30 произошла новая авария: отключился блок 3 на ТЭС МАЭК, что привело к снижению нагрузки на 147 МВт. Последовало ограничение потребления электрической мощности в Атырауском энергоузле и Мангистауском энергоузле, сказано в сообщении компании.

"В результате повторно произошел перегруз транзита 220 кВ Уральск-Атырау-Мангистау и отключение в 16:35 Линии-2540 от противоаварийной автоматики. По этой причине Атырауский и Мангистауский энергоузлы выделились на изолированную работу, а также была нарушена работа электростанций ГТЭС Каламкас и ГТЭС-200 Уральск (снижение генерации на 116 МВт)", – сообщает пресс-служба АО "KEGOC"

Как сказано в сообщении, в16:58 параллельная работа Атырауского и Мангистауского энергоузлов была восстановлена. Но чтобы полностью завершить работы, в Мангистаускую область электричество будут подавать с ограничениями до конца ремонта.

11 августа жители сел Баскудук, Акшукур, Мангистау, Курыке, Шетпе и Жанаозене пожаловались на отсутствие электроэнергии. Также на перебои с подачей электроэнергии в этот день жаловались жители Актау. Кроме того, из-за отключения света посетители застряли на аттракционе.

К тому же в этот день прошли общественные слушания по повышению тарифов Мангистауского атомно-энергетического комбината, где общественники выступили резко против увеличения стоимости комуслуг.