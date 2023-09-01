Токаев указал на необходимость декриминализации экономических преступлений

Фото: akorda.kz

Выступая 1 сентября 2023 года с Посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости дальнейшей декриминализации экономических преступлений, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Президент заявил, что между властью и бизнесом должен быть конструктивный диалог. "Еще один важный вопрос – состояние предпринимательского климата в стране. Известно, что сегодня, в переходный период, государственные органы допускают в своей работе определенные недочеты и перегибы. Поэтому необходима дальнейшая декриминализация экономических преступлений. Речь идет о делах в отношении предпринимателей и именно об экономических проступках. По налоговым преступлениям следует внедрить справедливый механизм определения пределов норм привлечения к уголовной ответственности", – заявил Касым-Жомарт Токаев. По его словам, следует положить конец преследованиям предпринимателей правоохранительными органами. "Как мне сообщают, такая практика, несмотря на запреты, все еще продолжается. Допускаю, что такие сведения иногда распространяются намеренно и могут вовсе быть ложными. Однако в любом случае эту проблему нельзя упускать из виду. Вопросы поддержи отечественного предпринимательства, снижения регуляторного прессинга и развития конкуренции требуют отдельного обстоятельного разговора. Поэтому в ближайшее время я проведу специальную встречу с отечественным бизнес-сообществом", – заверил Касым-Жомарт Токаев. Такое поручение включено в Послание Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. Президент также поручил уделить особое внимание искусственному интеллекту. Читайте также Казахстанцы будут сами выбирать акимов городов областного значения Токаев об очень сложной обстановке в мире: Это оказывает негативное влияние и на Казахстан Токаев обозначил главную цель предстоящих реформ в Казахстане

Следите за новостями zakon.kz в: