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Токаев указал на необходимость декриминализации экономических преступлений

Токаев указал на необходимость декриминализации экономических преступлений Фото: akorda.kz
Выступая 1 сентября 2023 года с Посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости дальнейшей декриминализации экономических преступлений, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Президент заявил, что между властью и бизнесом должен быть конструктивный диалог.

"Еще один важный вопрос – состояние предпринимательского климата в стране. Известно, что сегодня, в переходный период, государственные органы допускают в своей работе определенные недочеты и перегибы. Поэтому необходима дальнейшая декриминализация экономических преступлений. Речь идет о делах в отношении предпринимателей и именно об экономических проступках. По налоговым преступлениям следует внедрить справедливый механизм определения пределов норм привлечения к уголовной ответственности", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, следует положить конец преследованиям предпринимателей правоохранительными органами.

"Как мне сообщают, такая практика, несмотря на запреты, все еще продолжается. Допускаю, что такие сведения иногда распространяются намеренно и могут вовсе быть ложными. Однако в любом случае эту проблему нельзя упускать из виду. Вопросы поддержи отечественного предпринимательства, снижения регуляторного прессинга и развития конкуренции требуют отдельного обстоятельного разговора. Поэтому в ближайшее время я проведу специальную встречу с отечественным бизнес-сообществом", – заверил Касым-Жомарт Токаев.

Такое поручение включено в Послание Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.

Президент также поручил уделить особое внимание искусственному интеллекту.

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Послание Токаева - 2023 Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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