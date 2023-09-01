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Токаев об очень сложной обстановке в мире: Это оказывает негативное влияние и на Казахстан

Токаев об очень сложной обстановке в мире: Это оказывает негативное влияние и на Казахстан Фото: unsplash
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 1 сентября 2023 года с Посланием народу Казахстана, высказался об сложной обстановке в мире, сообщает Zakon.kz.

"Достичь стоящей перед нами высокой цели будет непросто. Но если объединить усилия граждан, бизнеса, представителей власти, то нам это по плечу. Только так мы сможем коренным образом трансформировать существующую модель развития государства и преодолеть все трудности. В целом, вы все видите, что обстановка в мире очень сложная, человечество сталкивается с различными вызовами", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что многие страны переживают природные катаклизмы, испытывают дефицит электроэнергии и продовольствия.

"По оценкам экспертов, июль этого года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Во многих странах усиливаются инфляция и рост цен. Между государствами нарастает противостояние, разгораются вооруженные конфликты. Количество беженцев в мире превысило 110 млн. Все это оказывает негативное влияние и на Казахстан".Касым-Жомарт Токаев

Однако, как отметил президент, даже в условиях глобальной турбулентности и неопределенности Казахстан будет "твердо следовать своим курсом".

"Безусловно, путь прогресса и поступательного развития не бывает гладким и безоблачным. Никто к нам не придет со стороны и не сделает Казахстан лучше вместо нас. Каждый гражданин нашей страны должен идти в ногу со временем. В такое кризисное время наш народ должен сохранять единство и сплоченность. Другого варианта нет".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что "для построения Справедливого Казахстана одних только политических и экономических реформ недостаточно".

"В первую очередь требуется изменение общественного сознания и устремлений граждан, без этого вся остальная работа будет напрасна. Об этом я предметно говорил на втором заседании Национального курултая".Касым-Жомарт Токаев

Он также отметил, что формирование нового качества нации имеет особое значение для страны.

"Все граждане, особенно молодежь, должны воплощать в себе самые лучшие качества – из этого складывается единая система ценностей общества. Если каждый будет патриотичным, образованным, трудолюбивым, дисциплинированным, ответственным, справедливым, бережливым и отзывчивым, то для нас не будет недостижимых высот".Касым-Жомарт Токаев

Текстовую трансляцию выступления президента с Посланием народу Казахстана можете прочитать здесь.

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Послание Токаева - 2023 Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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