Токаев поручил запустить в экономику замороженные банковские активы на 2,3 трлн тенге

1 сентября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил вовлечь в экономический оборот "замороженные активы" банков на общую сумму 2,3 триллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

Президент сказал, что нужно мотивировать банки активно участвовать в корпоративном кредитовании, помогать именно предпринимателям. Кредитование бизнеса должно иметь более выгодное пруденциальное и фискальное регулирование в сравнении с другими видами банковской деятельности.

"Понимаю, вопрос непростой, деликатный. Поручаю правительству и финансовым регуляторам в течение года высказать свое окончательное мнение по этому важному вопросу. Требуется принять меры по вовлечению в экономический оборот "замороженных активов" банков на общую сумму 2,3 триллиона тенге". Касым-Жомарт Токаев

В этой связи президент поручил создать прозрачную цифровую платформу, посредством которой заинтересованный бизнес получит возможность приобрести эти активы и вернуть их в экономику.