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Токаев поручил запустить в экономику замороженные банковские активы на 2,3 трлн тенге

Токаев поручил вовлечь в экономический оборот "замороженных активов" банков на 2,3 триллиона тенге Фото: Zakon.kz
1 сентября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил вовлечь в экономический оборот "замороженные активы" банков на общую сумму 2,3 триллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

Президент сказал, что нужно мотивировать банки активно участвовать в корпоративном кредитовании, помогать именно предпринимателям. Кредитование бизнеса должно иметь более выгодное пруденциальное и фискальное регулирование в сравнении с другими видами банковской деятельности.

"Понимаю, вопрос непростой, деликатный. Поручаю правительству и финансовым регуляторам в течение года высказать свое окончательное мнение по этому важному вопросу. Требуется принять меры по вовлечению в экономический оборот "замороженных активов" банков на общую сумму 2,3 триллиона тенге". Касым-Жомарт Токаев 

В этой связи президент поручил создать прозрачную цифровую платформу, посредством которой заинтересованный бизнес получит возможность приобрести эти активы и вернуть их в экономику. 

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Послание Токаева - 2023 Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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