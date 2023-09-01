1 сентября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должностей четырех министров, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сайта Акорды, указами главы государства:

Карабаев Марат Каримжанович освобожден от должности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК;

Кыдырали Дархан Куандыкулы освобожден от должности Министра информации и общественного развития РК;

Оралов Асхат Раздыкович освобожден от должности Министра культуры и спорта РК;

Сулейменова Зульфия Булатовна освобождена от должности Министра экологии и природных ресурсов РК.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан".

В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции РК, в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления, президент постановил:

Министерство экологии и природных ресурсов РК путем выделения из него Министерства водных ресурсов и ирригации РК с передачей ему функций и полномочий в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения;

Министерство индустрии и инфраструктурного развития реорганизовать, путем его разделения на: Министерство транспорта РК и Министерство промышленности и строительства РК.

Этим же указом глава государства преобразовал: