Токаев освободил от должностей четырех министров
Фото: gov.kz, primeminister.kz
1 сентября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должностей четырех министров, сообщает Zakon.kz.
Как следует из сайта Акорды, указами главы государства:
- Карабаев Марат Каримжанович освобожден от должности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК;
- Кыдырали Дархан Куандыкулы освобожден от должности Министра информации и общественного развития РК;
- Оралов Асхат Раздыкович освобожден от должности Министра культуры и спорта РК;
- Сулейменова Зульфия Булатовна освобождена от должности Министра экологии и природных ресурсов РК.
Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан".
В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции РК, в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления, президент постановил:
- Министерство экологии и природных ресурсов РК путем выделения из него Министерства водных ресурсов и ирригации РК с передачей ему функций и полномочий в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения;
- Министерство индустрии и инфраструктурного развития реорганизовать, путем его разделения на: Министерство транспорта РК и Министерство промышленности и строительства РК.
Этим же указом глава государства преобразовал:
- Министерство информации и общественного развития РК – в Министерство культуры и информации РК;
- Министерство культуры и спорта РК – в Министерство туризма и спорта РК.
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